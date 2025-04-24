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73 Yaşındaki Adam Parkta Üniversite Öğrencisini Taciz Etti

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Samsun'da bir parkta üniversite öğrencisi kızı taciz eden 73 yaşındaki A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı adam parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da 73 yaşındaki yaşlı adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre A.K. parkta oturan üniversite öğrencisi genç kızın yanına gelip elini tutarak para karşılığında birlikte olmayı teklif etti. Genç kızın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.K., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Yerel
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