71 yaşındaki Cevat Dede tespih dizerek para kazanıyor

Burhaniye ilçesinde, 71 yaşındaki Cevat Büke tespih dizerek para kazanıyor. Yüzlerce renk ve boyda tespihler satan 4 torun sahibi Büke, tespih dizmeyi sevdiğini söyledi.

Burhaniye'de Hanay Cami altındaki mütevazi dükkanında değişik malzemeler satan 2 çocuk sahibi Cevat Büke, bir taraftan tespih satarken, boş zamanlarında da tespih diziyor. İşini severek yaptığını anlatan Büke, tespihçiliği sevdiğini söyledi. Tespih çeşitlerinin çok olduğunu anlatan Büke, "Tespihçilik çok güzel. Hoşuma gidiyor. Yaşım 71. Tespihleri çeşitlerine göre değişik fiyatlardan satıyoruz. Bazı müşterilerimiz dizilmek için tespih getiriyorlar. Tespihine göre değişik fiyatlarla diziyoruz. Tespihimiz çok. Burada değişik işler yapıyoruz. Valiz tamiri yapıyoruz. Bayanların çantalarını tamir etmeye uğraşıyoruz. Makinemiz yok. Elle yapıyoruz. Tespih çeşitleri çok, müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. Babasının işini çok sevdiğini anlatan oğul Fuat Büke ise, "Tespihleri sabırla diziyor. Tespih yapmak sabır işi. Bu sabır biz gençlerde yok. Eski insanlar bizden daha sabırlı. Allah razı olsun babamız bize yardımcı oluyor. İnsanlar da memnun oluyor. Babama da iş oluyor, muhabbet oluyor işte" diye konuştu. - BALIKESİR

