70 Yaşındaki Engelli Vatandaşın Zorlu Mücadelesi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki engelli vatandaş, 10 yıl önce hastalığı nedeniyle bir ayağını kaybetmesinin ardından zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Devteşti Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Alev, maddi imkansızlıklar nedeniyle akülü tekerlekli sandalye alamadığı için her gün yerde sürünerek evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki parka gidiyor. Yerde süründüğü için vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğunu belirten Alev, engelli maaşıyla geçimini sağladığını ve zamanının büyük bölümünü parkta geçirdiğini söyledi.

Alev, hayırseverlerden kendisine akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmalarını isteyerek, "Bir akülü sandalyem olursa dışarı daha rahat çıkabilir, hayatımı biraz daha kolaylaştırabilirim" dedi. - ŞANLIURFA