70 Yaşındaki Dede, Oğlunun Düğününde Mikrofonu Eline Aldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 70 yaşındaki Mahmut Yemiş düğününde şarkı söyleyerek misafirlere eğlenceli anlar yaşattı. Gençler de dede ile birlikte halay çekerek kutlamaya katıldılar.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde oğlunun düğününde 70 yaşındaki dede mikrofonu eline alıp şarkı söylerken, gençler de eşlik ettikleri türkülerle halay çekti.
Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyünde oğlunu evlendiren 70 yaşındaki Mahmut Yemiş, düğünde mikrofonun başına geçti. Mahmut dede, söylediği türkülerle herkesin beğenisini kazanırken gençler de eşlik ettikleri türkülerle halay çekti. - TUNCELİ