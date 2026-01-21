Kırşehir'de yaşlı kadın ailesinin terk ettiği hasta torununa 29 yıldır bakıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, anne ve babası ayrıldıktan sonra ortada kalan ve çeşitli sağlık sorunları olan torununa 29 yıldır tek başına bakıyor.

Torunu 30 yaşındaki Emre Yüksel Atmaca'nın bakım ve sorumluluğunu üstlenen 70 yaşındaki babaanne Zeynep Atmaca, torununun anne ve babasının boşanmasından sonra yalnız kaldığını söyledi. Görme engelli olan ve epilepsi tedavisi gören torunu için yıllardır büyük bir özveriyle mücadele eden yaşlı kadın, Emre'nin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Torununun sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını belirten babaanne, 29 yıldır torununun bakımını sürdürdüğünü ifade etti. Torununun babasıyla uzun süredir herhangi bir iletişim kuramadığını da belirten Atmaca, "Anne ve babası ayrıldıktan sonra her ikisi de başkalarıyla evlendi. Babası bir süre baktı ancak yeni eşi Emre'nin bakımını kabul etmedi. O günden bu yana 29 yıldır torunuma bakıyorum. Babası gelip ziyaret etmiyor. Annesi, babası, babaannesi ve dedesi oldum. Bakımevi istemiyorum, tedavi istiyorum" dedi.

Babaannesini çok sevdiğini belirten Emre Yüksel Atmaca ise, tedavi sürecinde babaannesinden ayrılmak istemediğini ve yalnız kalmak istemediğini söyledi.

Beyazay Derneği'nden ziyaret

Öte yandan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen aileyi düzenli olarak ziyaret ederek, Atmaca ailesine özellikle sağlık ve tedavi sürecinde destek olmaya çalışıyor. Göçmen, Zeynep Atmaca'nın yıllardır torununun bakımını üstlendiğini belirterek, sağlık alanında destek sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. - KIRŞEHİR