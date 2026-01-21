Haberler

Kırşehir'de yaşlı kadın ailesinin terk ettiği hasta torununa 29 yıldır bakıyor

Kırşehir'de yaşlı kadın ailesinin terk ettiği hasta torununa 29 yıldır bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de, 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, boşanmış anne ve babası terk eden torunu Emre Yüksel'e 29 yıldır özveriyle bakıyor. Görme engelli ve epilepsi tedavisi gören torununun tüm ihtiyaçlarını karşılayan Atmaca, aile desteği ve sağlık yardımları bekliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaşayan 70 yaşındaki Zeynep Atmaca, anne ve babası ayrıldıktan sonra ortada kalan ve çeşitli sağlık sorunları olan torununa 29 yıldır tek başına bakıyor.

Torunu 30 yaşındaki Emre Yüksel Atmaca'nın bakım ve sorumluluğunu üstlenen 70 yaşındaki babaanne Zeynep Atmaca, torununun anne ve babasının boşanmasından sonra yalnız kaldığını söyledi. Görme engelli olan ve epilepsi tedavisi gören torunu için yıllardır büyük bir özveriyle mücadele eden yaşlı kadın, Emre'nin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Torununun sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllar çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını belirten babaanne, 29 yıldır torununun bakımını sürdürdüğünü ifade etti. Torununun babasıyla uzun süredir herhangi bir iletişim kuramadığını da belirten Atmaca, "Anne ve babası ayrıldıktan sonra her ikisi de başkalarıyla evlendi. Babası bir süre baktı ancak yeni eşi Emre'nin bakımını kabul etmedi. O günden bu yana 29 yıldır torunuma bakıyorum. Babası gelip ziyaret etmiyor. Annesi, babası, babaannesi ve dedesi oldum. Bakımevi istemiyorum, tedavi istiyorum" dedi.

Babaannesini çok sevdiğini belirten Emre Yüksel Atmaca ise, tedavi sürecinde babaannesinden ayrılmak istemediğini ve yalnız kalmak istemediğini söyledi.

Beyazay Derneği'nden ziyaret

Öte yandan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen aileyi düzenli olarak ziyaret ederek, Atmaca ailesine özellikle sağlık ve tedavi sürecinde destek olmaya çalışıyor. Göçmen, Zeynep Atmaca'nın yıllardır torununun bakımını üstlendiğini belirterek, sağlık alanında destek sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrağımıza el uzatan alçaklara sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde