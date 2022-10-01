70 yaşında 3 bin kilometre pedal çevirdi, İtalya'dan Türkiye'ye geldi
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İtalya'nın başkenti Roma'dan Gürcistan'a ulaşmak için bisikletle yola çıkan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.
İtalya'nın başkenti Roma'dan Gürcistan'a ulaşmak için bisikletle yola çıkan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi. 3 bin kilometre pedal çeviren Rudanovskıy, Gürcistan'a ulaştıktan sonra uçakla İtalya'ya dönmeyi hedefliyor.
İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan 70 yaşındaki Dmitry Rudanovskıy, bisikleti ile Gürcistan'a ulaşmak için yola çıktı. Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçen Rudanovskıy, Türkiye'ye geldi. Türkiye yolculuğunda Kastamonu'ya ulaşan Rudanovskıy, gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için Hanönü ilçesinde mola verdi.
Yolculuğa başladıktan sonra 3 bin kilometre pedal çevirdiğini anlatan Rudanovskıy, amacının insanları ve kültürleri tanımak olduğunu belirterek, "Hedefim Gürcistan'a kadar gitmek. Şu ana kadar 3 bin kilometre bisiklet sürdüm. Yolculuk esnasında bazı zorluklar yaşıyorum. Ama bu yolculuğu tamamlamak istiyorum" dedi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde verdiği molayı tamamlayan Rudanovskıy, Sinop'a ulaşmak için yola çıktı. - KASTAMONU