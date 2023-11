Sağ tarafı felç olan minik Kuzey 'lego'larla sağlığına kavuştu

İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki kanser hastası Kuzey Güvenç, lego yaparak hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Lego yapmanın Kuzey'i iyileştirmesine katkıda bulunduğunu gören ailesi daha fazla lego almak için arabalarını sattı. Aile, "Biz sadece maddi destek verdik. Kuzey kendi tedavi yöntemini kendisi keşfetti" derken, minik Kuzey'in yaptığı legolardan oluşan bir de sergi açıldı.

Baş ağrısı ve kusma şikayeti ile ailesi tarafından götürüldüğü hastanede kansere yakalandığı tespit edilen 7 yaşındaki Kuzey Güvenç, hastalığı ile mücadelede kendine has bir yöntem keşfetti. Kanser tedavisi sürerken lego yapmaya başlayan minik Kuzey'in bu şekilde moral bulduğu ve bu aktivitenin onun üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu görüldü. Kuzey'in ailesi ise lego yapmanın onu mutlu ettiğini ve tedavisine olumlu katkısı olduğunu fark edince daha fazla lego almaya başladı. Baba Abdulkadir Güvenç ve anne Cansu Güvenç, Kuzey'in kendi başına keşfettiği bu tedavi yönteminde ona destek olmak adına tedavi masraflarının yanı sıra legolar için de ciddi bir meblağ harcadı. Abdulkadir Güvenç, bu süreçte Kuzey'in yanında olabilmek için önce dükkanını kapattığını, ardından arabalarını sattıklarını ve zaman zaman kredi çekerek masrafları karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Oğlunun bu yardımcı tedavi yöntemini kendi başına bulduğunu hatırlatan Güvenç, bunun başka hastalar için de örnek olabileceğini belirtti. Minik Kuzey ise, lego yapmaktan keyif aldığını ve bunun kendisine iyi geldiğini ifade etti.

"Onkoloji süreci devam ediyor"

Oğlu Kuzey'in hastalığını tedbir amaçlı istedikleri MR sonucunda öğrendiklerini söyleyen baba Abdulkadir Güvenç, "Bir sefer başım ağrıyor dedi. Bir de kusması vardı. Doktor kontrolüne gittik. Orada migrenden şüphelendiler, belli bir süre takip dediler. Biz de tedbir için MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) istedik, MR'da çıktı. Bir gün sonra da ameliyat oldu. MR'da kitle, tümor olduğunu söylediler. Patoloji sonucu da kötü huylu geldi ve tedavimiz de böylece başlamış oldu. Kanser olduğunu öğrendikten sonra da normal onkoloji tedavisine geçti. Şu an o sürecimiz devam ediyor" dedi.

"Kuzey kendi tedavi yöntemini kendisi keşfetti"

Abdulkadir Güvenç, Kuzey'in kendi keşfi olan yardımcı tedavi yöntemi de anlattı. Güvenç, "Biz Kuzey'i puzzle, yapı taşları, satranç gibi oyunlarla tanıştırdığımızda 2 buçuk yaşındaydı. 5 yıldır bunlarla ilgileniyor. Ameliyatı olduktan sonra, görme, konuşma, çiğneme, yutma, yürüme, denge gibi yetilerinin tamamını kaybetti. Sağ tarafı komple hiç yoktu. Satrancı eli çok titrediği, taşları çok devirdiği için oynayamadı, oynamak istemedi. Yapı taşlarına geçti, puzzle oynadı. Aslında Kuzey kendi tedavi yöntemini kendisi keşfetmiş oldu. Biz elimizden geldiği kadar ona sadece maddi destekte bulunduk. Geri kalan her şeyi kendisi yaptı, kendi tedavisini aslında kendisi geliştirdi" diye konuştu.

Ailesi Kuzey'in tedavisi için arabasını sattı

Tedavi sürecinde yaşananlardan bahseden Güvenç, "Kuzeyle ilgilenmek için, onun hastane ve fizyoterapi sürecinde yanında olmak için önce dükkanımı kapattım. Konuşma terapisi, fizyoterapi ve oyuncaklarına bütçe ayırmamız gerekti. Bunlar için de önce birikimlerimiz, sonrasında araba, sonrasında da yatırımlarımızı değerlendirerek bunların maliyetini, bütçesini oluşturmuş olduk. Kenarda da tedbir amaçlı beklettiğimiz bir paramız vardı, onların hepsini kullandık. Yetmediği yerde de kredi kullandık" şeklinde konuştu.

"2 yıllık bir tedavimi sürecimiz olacak"

Kuzey'in son sağlık durumu hakkında konuşan Abdulkadir Güvenç, "Kuzey son MR'ını geçen hafta çekildi ve çok şükür temiz geldi. Şu anda fizyoterapi süreci devam ediyor. Yürümeye yeni yeni başladı. İnce motor için yapı taşları, legolara hala devam ediyor. Nereye kadar devam eder bilmiyorum ama galiba 2 yıllık bir tedavi sürecimiz yer alacak" dedi.

Güvenç, "İlk operasyonunu Adnan Dağçınar yaptı. Kendisi bütün çocuklar için özveriyle çalışan, gece gündüz hastanede yer alan birisi. Öncelikle ona teşekkür ediyorum. Tedavimizi devam ettirdiğimiz Medipol Hastane grubunda Onkoloji Bölümü Murat Elli ve ekibi de her şeyimize çok çok yardımcı oldu" sözleriyle de çocuğunun tedavisini yapan hekimlere teşekkür etti.

"Lego yapmak bana iyi geliyor"

3 yaşından beri lego yaptığını, lego yapmanın kendisine keyif verdiğini ve çok fazla legosunun olduğunu söyleyen Kuzey Güvenç ise yaparken en çok keyif aldığını söylediği oyuncağını anlattı. "Şurada ağırlıkları var. Şununla hareket ediyor, otomatik. Tamamını ben yaptım. Lego yapmak bana iyi geliyor" diyen Kuzey, akranlarını da lego yapmaya davet etti.

Kuzey'in yaptığı legolar Şişli'de sergilendi

Kısa sürede yüzlerce parçadan oluşan onlarca lego yapan Kuzey'in bu eserleri Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Ran Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Sergiye ziyaret eden çocukların, Kuzey'in elinden çıkan legoları hayranlıkla incelediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel