66 Yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 10. Üniversite Serüvenine Başladı

Elazığ'da yaşayan 66 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, eğitim tutkusuyla dikkat çekiyor. Daha önce 7 farklı bölüm bitiren, 1'ini donduran ve 1 tane bölümde de eğitimine devam eden Yalınkılıç, bu yıl Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'ne yerleşerek 10'uncu üniversite serüvenine başladı.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç (66), üniversite serüvenine bir yenisini daha ekledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden 8 ay önce teknik personel olarak emekli olan Yalınkılıç, bu yıl Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne yerleşti. Daha önce halkla ilişkiler, işletme, endüstri otomasyon, elektronik teknolojisi, adalet, turizm ve seyahat hizmetleri ile Munzur Üniversitesi İngilizce Mütercimlik bölümlerini bitiren Yalınkılıç, halen FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. "Bu aslında 10'uncu üniversitem" diyen Yalınkılıç, sosyoloji bölümünde dondurduğu kaydına da ilerleyen süreçte geri dönebileceğini belirterek, "Her öğrenim, bana farklı bir pencere açtı. Öğrenmek ömür boyu süren bir serüven" dedi.

Bitirdiği ve okuduğu bölümler hakkında bilgi veren Yalınkılıç, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden teknik personel olarak 8 ay önce emekli oldum. Devam eden eğitim hayatımı bu sene de devam ettiriyorum. Şu anda Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümüne yerleştirildim. Ancak yine FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü son sınıf öğrencisiyim. İki bölümün bir arada yürütülmesi için araştırma yapıyoruz. YÖK ve üniversitemizin istediği şartlara göre hareket planı yapacağız. Daha önce Halkla İlişkiler, İşletme, Endüstri Otomasyon, Elektronik Teknolojisi, Adalet, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ve Munzur Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercüman bölümlerini bitirdim. 8. üniversite olarak FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü üniversitesiyim. Bu sene de Gazetecilik bölümünü kazandım. Bu iki bölümü bitirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim" diye konuştu.

"Her öğrenimin, bilginin bana farklı pencere açtığını gördüm"

Okumanın kendisindeki önemine dikkat çeken Yalınkılıç, "Bu aslında 10'uncu üniversitem zira daha önce sosyoloji bölümünü de okuyordum ve kaydımı dondurdum. İleriki zamanda belki ona da devam edebilirim. 2000 yılında üniversite serüvenine başladım. Aslında 1978 yılında Erzurum'da bir bölüm kazanmıştım. Havalimanına atamam yapıldığı için o bölümü okumadım ama içimde bir ukde kaldı. Ondan sonra 2000 yılında tekrar başladım. Her öğrenimin, bilginin bana farklı pencere açtığını gördüm. Öğrenim bize neyi yapmamız gerektiğini, eğitim ise o işin nasıl yapacağımızı gösterir. Öğrenmek bir ömür boyu süren serüvendir. Öğrenmenin bendeki oluşturduğu kavram bu" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ