650 bin nüfuslu Sivas'ta araç sayısı 220 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı 219 bin 688 oldu. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 114 bin 290'ını otomobil, 38 bin 460'ını traktör, 32 bin 341'ini kamyonet, 22 bin 390'ını motosiklet, 6 bin 960'ını kamyon, 3 bin 169'unu minibüs, bin 320'sini otobüs, 758'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 477 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta mart ayında 5 bin 477 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 690'ını otomobil, 806'sını kamyonet, 454'ünü traktör, 275'ini motosiklet, 73'ünü minibüs, 130'unu kamyon, 35'ini otobüs, 14'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

