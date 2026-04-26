650 bin nüfuslu Sivas'ta araç sayısı 220 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta mart ayında motorlu kara taşıtı sayısı 219 bin 688 oldu. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 114 bin 290'ını otomobil, 38 bin 460'ını traktör, 32 bin 341'ini kamyonet, 22 bin 390'ını motosiklet, 6 bin 960'ını kamyon, 3 bin 169'unu minibüs, bin 320'sini otobüs, 758'ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 477 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta mart ayında 5 bin 477 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 690'ını otomobil, 806'sını kamyonet, 454'ünü traktör, 275'ini motosiklet, 73'ünü minibüs, 130'unu kamyon, 35'ini otobüs, 14'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Atatürk'e ait olmayan sözü ona atfedip kurum girişine astılar
Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar

Bu maçın skorunu duyanlar şaşıp kalıyor
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli

Güne depremle uyanan ilimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Atatürk'e ait olmayan sözü ona atfedip kurum girişine astılar
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış