Ordu'da 65 yıllık mehir, hafızların yuvasına tuğla oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Fikriye Ateş, evlendiği günden beri sakladığı beşibirlik altınlarını, Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatına bağışlayarak hayırlı bir hizmete katkıda bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Fikriye Ateş, evlendiği gün kendisine takılan ve tam 65 yıldır sakladığı "beşibirlik" altınlarını, ilçede yapımı devam eden Erkek Kur'an Kursu inşaatı için bağışladı.

Yazkonağı Mahallesi'nde yaşayan Fikriye Ateş, tam 65 yıl önce evlendiğinde kendisine mehir olarak verilen ve bugüne kadar özenle sakladığı beşibirlik altınlarını, hafızlık yolunda yürüyen gençlere destek olmak amacıyla bağışladı. Ateş, birikimini Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı devam eden Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ünye Şubesi'ne teslim etti.

"Bu hizmette tuzum olduğu için mutluyum"

Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ı ziyaret ederek inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Fikriye Ateş, "Böyle hayırlı bir hizmetin Ünyemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyum. Bu güzel binanın yapımında benim de bir katkım olacağı için huzur doluyum" dedi.

Müftü Baycan: "Bu hassasiyet bizleri duygulandırıyor"

Bağış dolayısıyla Fikriye Nine'ye teşekkürlerini ileten Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, bu tür fedakarlıkların topluma örnek olduğunu vurgulayarak, "65 yıllık bir hatıranın, geleceğin hafızlarını yetiştirmek için bağışlanması büyük bir hassasiyettir. Bu hayırlı hizmetler, Fikriye Ninelerimiz gibi duyarlı ve gönlü geniş insanlarımızın desteği sürdüğü müddetçe tamamlanacaktır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu