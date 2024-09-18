Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 65 yaşındaki bir şahıs, 6 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mide bulandıran olay ailelerin ihbarıyla açığa çıkarken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 65 yaşındaki M.A.Ç., 6 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
YAŞLI ADAMDAN KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR
Olay 16 Eylül'de Menteşe'ye bağlı Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki M.A.Ç, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki ilk ifadesinin ardından şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. M.A.Ç., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cinsel taciz mağduru çocukların ifadelerinin ise pedagog eşliğinde alındığı öğrenildi.
Güvenlik Jandarma Menteşe Cezaevi 3-sayfa Sağlık Hukuk Yerel Muğla
Sıcak Gelişme:
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ı hedef aldığı 2. siber saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı.