65 Yaş Aylığı Yetmediği İçin Ek İş Yapan, Ayağını Kırdığı İçin Çalışamayan Vatandaş: "Yapacak Hiçbir Şeyim Yok, Bir Yerden Bir Gelirim Yok, Dayanağım... - Haberler

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de 65 yaş aylığı yetmediği için iki yıldır sezonluk parke döşeme işi yaptığını söyleyen 70 yaşındaki Halil Görgel, ayağını kırdı ve 6 ay iş yapamayacağını belirtti. 1100 lira maaşla nasıl geçineceğini bilmediğini belirten Görgel, "Yapacak hiçbir şeyim yok. Bir yerden bir gelirim yok, dayanağım yok, ben ne yapacağım?" dedi.

Kadirli Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Halil Görgel ayağı kırılınca 6 ay işini yapamayacağı için 1100 lira maaşla dört kişi nasıl geçineceğini bilmediğini söyledi. Görgel, şöyle konuştu:

"BİR YERDEN BİR GELİRİM YOK, DAYANAĞIM YOK, BEN NE YAPACAĞIM?"

"Dutun dalını kesiyordum. Dengemi kaybettim, aşağı düştüm. Ayağım kırıldı, sağ ayak bilekten kırıldı. 1100 lirada aylık alıyorum, 65 yaş aylığı. 2 tane çocuk var, okuyor. Biri lisede, biri orta 2'de. Dört baş nüfus. Ev kira. Her şey başını almış gitmiş ne yapayım, ne edeyim? '6 ay çalışamazsın' dedi doktor, ben ne yapacağım? Bana da bir akıl verin, şimdi tüp 300 lira olmuş. Ev kirası, elektrik parası… 100 lira-120 lira elektrik parası gelmiş. Ekmek 3,5 lira. Domatese hiç güç yetmiyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bir yerden bir gelirim yok, dayanağım yok, ben ne yapacağım?"

SALATALIĞI BORCA YAZDIRDIM

Eşi Hatice Görgel ise "Eşimin ayağı kırıldı, hastanede üç gün yattı, ameliyat oldu, doktorlar 6 ay çalışamaz, yatacak dedi. Paramız da 1100 lira, onunla ne yapabiliriz? Markete gittim domates 15 lira dediler onu da alamadım geri döndüm. Evin kirası da geldi, elektrik de geldi su da geldi onu da veremiyoruz, çalışamıyoruz çünkü. Paramız yok, ne yapmalıyız? Salatalık da ondan az ucuzdu. Ondan aldım. Onu da borca yazdırdım. Onu da sonra vereceğim param olursa" dedi.