Üye Girişi
Haberler

61 Yıllık Antika Otomobiliyle Yeni Modellerin Yardımına Koşuyor

61 Yıllık Antika Otomobiliyle Yeni Modellerin Yardımına Koşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 70 yaşındaki otomobil ustası Kaya Yavaşer, 1963 model Chevrolet Impala'sıyla yolda kalan yeni model araçlara yardım ediyor. Yavaşer, antika aracının sağlamlığıyla dikkat çekerken, yeni otomobillerin çok sık arıza verdiğini vurguluyor.

Sivas'ta yaşayan Kaya Yavaşer, 61 yıllık antika otomobiliyle yolda kalan yeni model otomobillerin yardımına gidiyor.

Sivas'ta çocukluğunda başladığı sanayide bir ömür geçiren 70 yaşındaki otomobil ustası Kaya Yavaşer, 40 yıl önce aldığı 1963 model Chevrolet Impala otomobiliyle yolda kalan yeni model otomobillerin yardımına koşuyor. Onlarca yıllık meslek deneyimini klasik arabasına da yansıtan Yavaşer, yeni otomobillere kıyasla antika aracının sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Artık yeni model araçların hemen hemen hepsinin yolda kaldığını belirten Yavaşer, "Her ne kadar ustada olsam yeni model araçlara müdahale edemiyorum. Benim kendi otomobilim beni bir gün bile yarı yolda bırakmadı" şeklinde konuştu. 61 yıllık antika otomobiliyle insanlara yardım edebilmek için Türkiye'de gitmedik yer bırakmayan Yavaşer, "Görenler şaşırıyor, çok talibi var. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam" dedi.

"Yeni otomobiller çekicilerin sırtında geziyor"

Otomobilinin kendisine kardeş olduğunu vurgulayan Yavaşer, "Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içerisindeyim. Halen de devam ediyorum. Benim aracım 1963 model Chevrolet Impala. Yaklaşık 40 yıl önce aldım. Bu otomobil artık bana kardeş oldu. Değiştirmeyi hiç düşünmedim. Yeni otomobillerin halini gördükçe bunu daha da sevdim. Yeni otomobiller çekicilerin sırtında geziyor. Ben usta olmama rağmen yolda kalan yeni model bir otomobile müdahalede bulunamıyorum fakat kendi otomobilimi her halükarda yürütürüm. Bugüne dek hiç yolda kalmadım. Benim bu otomobille gitmediğim hiçbir yerde kalmadım. Kalan otomobilleri de kendi aracımla karda çektiğim oldu. Görenler illa ki şaşırıyor. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam. Ben öldükten sonra da çocuklarım satar mı bilemem. Şimdiki otomobiller partiküllü otomobiller. Biraz sıkıntılı. Yeni model araçların hemen hemen hepsi arıza veriyor. Tabii şoförün kullanımı da çok önemli" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti

 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler

Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen başkandan zehir zemberek sözler
DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?

DEM Parti'nin ağır topuna sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.