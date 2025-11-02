60 Yıllık Ahşap Ustası, Mahalle Camisi ve Evleriyle Anılarını Yeniliyor

Konya'da yaşayan 60 yıllık ahşap ustası Mehmet Biter, sanatkarlığıyla yaşadığı mahalledeki caminin bazı ahşap işlerini yaparken caminin içine de minyatür cami yaptı, mahalledeki bir çok kişinin de evlerinin ahşap işlerini tamamladı.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki ahşap ustası Mehmet Biter'in babası, 60 yıl önce kendi işini yaptırmamak için ustalığı iyi olan oğlunu marangozhaneye almadı. Bir süre sonra ahşap ustalığına yönelen Mehmet Biter, 1970 yılında askerlik görevinin ardından Meram ilçesi Larende civarına kendi ahşap işleme dükkanını açtı. Mahalle sakinlerinin evlerindeki eksikleri tamir eden Mehmet Biter, Dere Büyük Camiinde ise el emeğiyle bir çok eksiği tamamladı. Biter, cami içerisinde minyatür bir cami de yaptı.

"Mesleğim olunca bize ihtiyaç oldu"

Ahşap ustası Mehmet Biter, kendisi zanaatkar olduğu için babasının iş yerine almadığını ve ahşap ustalığını yapmasını istediğini anlatarak, "Ben zorla girmek istedim ama yine de almadılar. Camimizin o yıllardaki hocası vardı, bana dedi ki; 'Oğlum sen buraya gelme sen işine devam et', ben de gelmedim artık. Daha sonraki yıllarda yine bize ihtiyaç oldu. Mesleğim olunca bize ihtiyaç oldu. Tabii o zamanlar bana öyle diyenleri şimdi yadırgamıyorum. Onlar yapıdan anlamazlar, camimizde bazı aksaklıklar oldu. Tabii el ele verdik, düzelttik. Eskiden bizim mahallemizde 500 ile 600 arasında hane vardı. Ben bunların hepsine zamanında iş yaptım. Dolap, pencere, kapı ve yüklük gibi çeşitli çalışmalar yaptık. Cami ise eskiden ahşaptı yıkıldı zamanla taş binaya çevirdik. Kapıları ahşap, pencereleri falan ahşap ben burayı kafamdan ayarlayıp çaktım. Burada yaptığımız ağaçlar hepsi eşli, karşılığı aynı parçalarla yaptım, camimiz o şekilde güzelleşti. İç kapısı ise beni biraz yordu. Sebebi ise ben kapıyı elimle oydum. Ben 1970 yılında askerden geldim, Larende tarafında bir dükkan açtım. O gündür bugündür ahşap işine devam ediyoruz. İş çok ama eleman olmayınca iş alamıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise Mehmet Biter'in mahallenin yanı sıra camide emeğinin çok olduğunu ifade etti. - KONYA