Çocukluk hayali olan ehliyete 60 yaşında kavuştu

Konya'nın Çeltik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Fatma Odabaşı, çocukluk hayali olan ehliyeti alarak başarılı bir sınav sürecini tamamladı. Sürücü kursundaki başarıları nedeniyle madalya ile ödüllendirilen Odabaşı, pazar tezgahını aracıyla taşıyacak.

Konya'nın Çeltik ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki kadın, sınavlardan başarılı sonuç alarak çocukluk hayali olan ehliyeti almaya hak kazandı.

Çocukluk yaşlarından beri araç kullanmaya ilgisi olan ilkokul mezunu 60 yaşındaki Fatma Odabaşı, Yunak ilçesinde ehliyet almak için sürücü kursuna gitti. Yazılı ve direksiyon sınavlarında başarılı olan Odabaşı, B sınıfı ehliyet almaya hak kazandı. İlerleyen yaşına rağmen başarının çok çalışmak olduğunu ifade eden Fatma Odabaşı'na sürücü kursu yetkilileri tarafından gösterdiği başarı ve cesaretten dolayı madalya verildi. Çeltik'ten Yunak'a gelerek pazarda tezgah açtığı öğrenilen Odabaşı, bundan sonra pazar tezgahını aracıyla taşıyacağını belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
