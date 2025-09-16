60 Yaşında Üniversiteye Yerleşen Emekli, Gençlere İlham Veriyor

KARABÜK (İHA) – Karabük'te yaşayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Tekerci, gençlere örnek olmak amacıyla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne yerleşti.

Mahallesindeki gençleri üniversite sınavına hazırlanmaya teşvik etmek isteyen Tekerci, bu süreçte kendi hayalini de gerçekleştirdi. Emeklilik dönemini aktif geçirmek isteyen Tekerci, azmiyle hem çevresindekilere hem de yaşıtlarına örnek oldu.

"Üniversiteyi okumadan bu dünyadan gitseydim içimde ukde kalacaktı"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Hüseyin Tekerci, 60 yaşında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Mahallemizdeki gençleri üniversite sınavına girmeye teşvik etmek için bir iddiaya girdik. İçimde kalan bir üniversite hayalim vardı. Eğer bu dünyadan öylece gitseydim, içimde ukde kalacaktı. Şimdi çok mutluyum" dedi.

"7 yaşındaki çocuk gibi heyecanlandım"

Üniversitedeki ilk gününü anlatan Tekerci, "İnanır mısınız? 7 yaşındaki bir çocuğun okula başlama heyecanı neyse, ben de aynı duyguyu yaşadım. Kalbim kıpır kıpır ediyor. Okumanın yaşı yok. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"Sınava birlikte girdiği çocukların bazıları kendisini geçti"

Mahalledeki 11 gençle birlikte sınava girdiğini aktaran Tekerci, "İki tanesi beni geçti. Diğerleri ya tercih yapmadı ya da istedikleri bölüme yerleşemedi. Ben ise dördüncü tercihim olan sanat tarihini yazdım ve kazandım" diye konuştu.

Sanat tarihine özel bir ilgisi olduğunu da dile getiren Tekerci, gençlere de tavsiyelerde bulunarak, "Herkese tavsiyem; okusunlar. Ülkesine, vatanına, milletine hayırlı birer birey olsunlar" dedi. - KARABÜK