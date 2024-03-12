6 yaşındaki Nilda Arya Alabalık İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Nilda Arya Alabalık'ın İstiklal Marşı'nın kabulü töreninde 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğu anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Bitlis'in Mutki İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve M. Akif Ersoy'u anma programında 6 yaşındaki Nilda Arya Alabalık'ın ezbere okuduğu 10 kıtalık İstiklal Marşı, programa damgasını vurdu. Mutki Anaokulu öğrencisi olan 6 yaşındaki Nilda Arya Alabalık'ın ezbere okuduğu İstiklal Marşı'nı davetliler pür dikkatle dinlerken, şiirden sonra sahneden inen minik Nilda Arya büyük alkış aldı. - BİTLİS