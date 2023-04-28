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6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Yerel Haberler

6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldıERZİNCAN Erzincan'ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN Erzincan'ın Kemah ilçesinde aynı aileden 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Yerel

Erzincan Kemah Yerel Haberler

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