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6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

6 aylık değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2.basamak sağlık tesisleri, 2022 yılının ilk 6 ayını değerlendirildiği toplantı yapıldı.

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı 2.basamak sağlık tesisleri, 2022 yılının ilk 6 ayını değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz katıldı. Toplantıda 6 aylık çalışmalar değerlendirildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Başkan Yardımcısı Muhammed Yeğit, sağlık tesisi başhekimleri ve müdürlerinin katıldığı toplantıda her sağlık tesisi idarecisi, sağlık hizmeti sunumu ile ilgili yürüttükleri çalışmaların ve 6 aylık verilerin değerlendirmesini içeren sunumlarını yaptı. Toplantı; sağlık tesislerinin taleplerinin alınması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Karahisar Yerel Haberler

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