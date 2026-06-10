30 yıllık yarım kalan hayal birincilikle taçlandı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde azmin ve kararlılığın eşsiz bir örneği kayıtlara geçti. Yarım bıraktığı üniversite hayaline oğlunun tavsiyesi ve desteğiyle 30 yıl sonra yeniden başlayan 55 yaşındaki iki çocuk annesi Gonca Şimşek, fakülteyi birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı. Şimşek, mezuniyet ve birincilik sevincini hem kendisinin hem de oğlunun doğum gününde yaşadı.

Yarım bıraktığı üniversite hayaline Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okuyan oğlu Mehmet Semih Şimşek'in desteğiyle 30 yıl sonra yeniden başlayan 55 yaşındaki iki çocuk annesi Gonca Şimşek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı. Gazetecilik bölümünü bitiren Şimşek, mezuniyet ve birincilik sevincini hem kendisinin hem de oğlunun doğum gününde yaşadı.

"Oğlumla birlikte İletişim Fakültesi mezunu olduk"

Başarısının sırrını genç arkadaşlarına ayak uydurabilmek için sergilediği yoğun çalışma temposuna bağlayan Gonca Şimşek, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi birincisiyim. Bugün burada sadece bir mezuniyet töreni değil, benim hayalimin tamamlandığı bir gün. Oğlum Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu. Benim yazmayı sevdiğimi bildiği için gazetecilik bölümünü okumamı tavsiye etmesi üzerine bu yola çıktım. İletişim Fakültesi benim için bir aile sıcaklığındaydı. Tüm bölüm hocalarıma, başta bölüm başkanım olmak üzere Ali Özcan'a, tüm bölüm hocalarıma içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum şu an. Oğlum 2 ay önce diplomasını aldı ve böylelikle birlikte İletişim Fakültesi mezunu olduk. Bu hikaye bir azmin, başarının hikayesiydi. Genç arkadaşlarımı yakalayabilmek adına çok çalıştım. Günü gününe çalıştım. Onlar bir kere çalıştıysa ben beş kere çalıştım ve bugün buradayım. Son derece gururluyum. Kendime koyduğum hedefteyim şu anda."

"Yüksek lisans yaparak yoluma devam etmeyi düşünüyorum"

Gelecek hedeflerine yönelik vizyonunu ve mesleğe olan bağlılığını dile getiren Şimşek, gazetecilik mesleğinin etik değerlerine sadık kalacağını vurgulayarak, "İlerleyen zamanlarda gazeteciliğin etik ve ahlaki kuralları içerisinde iyi bir gazeteci olabilmek öncelikle. Yüksek lisans yaparak yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Mutluyum, teşekkür ediyorum" dedi.

Doğum gününde en anlamlı ödül

Şimşek, bu anlamlı günün hayatındaki en büyük hediye olduğunu belirterek, "Yarım kalan hayalimdi, 30 sene sonra yarım kalan hayalimi tamamlamış oldum. Ayrıca bugün kendi kendime ödül vermiş oldum. Bugün hem oğlumun hem benim doğum günüm. Bu yolda çok gururluyum, çok mutluyum şu an yani. Bunlar mutluluk gözyaşlarım. Ne diyebilirim, hediyemi de aldım. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı yetkilileri ve öğretim üyeleri, fakülte birincisi olan Gonca Şimşek'i üstün başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine başarı belgesi ve plaket takdim etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı