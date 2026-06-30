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Emekli öğretmenler öğrencileriyle buluştu

Emekli öğretmenler öğrencileriyle buluştu
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Çorum'un Osmancık ilçesinde 1967-1973 yılları arasında görev yapan emekli öğretmen çift, 52 yıl aradan sonra eski öğrencileriyle bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 1967-1973 yılları arasında görev yapan emekli öğretmen çift, 52 yıl aradan sonra eski öğrencileriyle bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı.

Çorum'da, 1967-1973 yılları arasında Osmancık Ortaokulu ve Lisesi'nde görev yapan emekli Türkçe öğretmeni Tülay Sezer Öztürk ile emekli matematik öğretmeni Mustafa Öztürk, eski öğrencileriyle Osmancık Öğretmenevi'nde düzenlenen özel bir buluşmada bir araya geldi. Aradan geçen yarım asırlık sürenin ardından gerçekleşen buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

Öğrencileriyle uzun uzun sohbet ederek hasret gideren Öztürk çifti, ziyaret kapsamında ilçe merkezini de gezme fırsatı buldu. Osmancık'ta bulunmaktan duydukları büyük mutluluğu dile getiren emektar öğretmenler, ilçenin yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiğini ve gelişimini takdirle karşıladıklarını belirterek, Osmancık'ın çok güzel bir şehir haline geldiğini ifade ettiler. Buluşmanın sonunda öğretmenler ve eski öğrencileri, bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek amacıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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