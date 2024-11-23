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50 Yıl Sonra Mezunlardan Anlamlı Vefa: Bilgisayar Laboratuvarı Kuruldu

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Eskişehirli mezunlar, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bilgisayar laboratuvarı kazandırarak 50 yıl sonra okullarına vefa örneği gösterdiler. Dernek üyeleri, laboratuvar için 20 bilgisayar temin etti ve daha fazla projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

130 mezun 50 yıl önce mezun oldukları liseye bilgisayar laboratuvarı kazandırdılar

Eskişehirli mezunlardan eski okullarına anlamlı vefa örneği

Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sadullah Eriç:

"1'incisini bitiriyoruz, 2'incisini yarıyıl döneminde, 3'üncü muhasebe laboratuvarımızı önümüzdeki yıl devreye sokacağız"

"Yaz tatilinde 1 gecede 20 bilgisayar aldık, 130 kişinin yardımda bulundu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 50 yıl önce mezun olan hayırseverler, okula yapacakları 3 bilgisayar laboratuvarından 1'ini bitirdi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, okuldan geçmişte mezun olan ve okulun eski adını taşıyan dernek olan 300 üyeli Ticaret Lisesi Mezunları Derneği üyeleri tarafından toplanan yardımlarla muhasebe laboratuvar yapıldı. 20 bilgisayarın dernek üyelerince aşınırken, derneğin onursal başkanı Eskişehirli iş adamı Ali Eldem tarafından da masa dolap ve sandalye ihtiyaçları karşılandı. Parkeden eğitim yazılımları dernek üyeleri tarafından karşılandı. Sıfırdan düzenlenen laboratuvar yakında öğrencilere hizmet edecek. Öte yandan dernek tarafından önümüzdeki dönem 2'nci laboratuvarın, önümüzdeki yıl ise 3'üncüsünün düzenlenip hizmete açılması planlanıyor.

"1 gecede 20 bilgisayar aldık"

1977 yılında okuldan mezun olan Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Sadullah Eriç yapılan çalışmlarla ilgili, "Yönetim kurulundaki arkadaşlar ve dernek üyeleri aşağı yukarı 50 sene önce bu okuldan mezun oldu. Derneğimizin bir sürü etkinlikleri, faaliyetleri oluyor. Malum, ara eleman sıkıntımız var. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler iş bulmakta zorlanıyorlar. Bunu araştırdığımızda şunu gördük ki, bizim okulumuzda öğrenilen bilgisayar ve muhasebe programları mezun olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla okul ve dernek yönetimi olarak oturup, 'Ne yapabiliriz' diye karar verdik. Bizim onursal başkanımız sayın Ali Eldem. Kendisi Eskişehir'in hayırsever iş adamıdır. Gidip ona danıştık. Zaten bize şu ana kadar hep yön veren kişi de kendisi olmuştur, sağ olsun. Bize bilgisayar masaları, sandalyeleri ve buranın badanası gibi her şeyle ilgili destek verdi. Biz de dernek olarak bilgisayarları temin etmeye karar verdik. Yaz tatilinde 1 gecede 20 bilgisayar aldık. 130 kişinin yardımda bulunduğu bir yaz tatili programıydı. Derneğimizde şu anda 300 civarı üyesi var. Aidatlarının dışında hayırsever kişiler bize yardımcı olmaya çalıştılar Bilgisayarları böyle aldık ama bununla kalmadık. Biz okulumuzda ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, bu okulda okuyan ve mezun olan çocuklarımıza sahip çıkabilmek. Böyle yola çıktık ve çok şükür, şu anda amacımıza ulaştık. Bunla da bitmeyecek. Çünkü bize 3 muhasebe laboratuvarı lazım. Biz şu anda 1'incisini bitiriyoruz, 2'incisini yarıyıl döneminde monte etmeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl içinde 3'üncü muhasebe laboratuvarımızı devreye sokacağız. Ondan sonra bir sürü projeler var. Kapalı spor salonunu yapmaya çalışacağız, okulumuzda mezunlarının anısına yapacağımız etkinliklerimiz ve gecelerimiz olacak. Derneğimiz bu amaçla kuruldu. Biz, 'Tek başına hiçbir şey olmaz, birlikte kuvvet doğar' diyerek yola çıktık" dedi.

50 Yıl Sonra Mezunlardan Anlamlı Vefa: Bilgisayar Laboratuvarı Kuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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