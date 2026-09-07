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50 Yıllık Dostluk Arifiye'de Tazelendi

50 Yıllık Dostluk Arifiye'de Tazelendi
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Sakarya’da bulunan Arifiye Öğretmen Lisesi’nin 1982 yılı mezunları, 1976 yılında okul sıralarında başlayan 50 yıllık dostluklarını düzenlenen organizasyonla yeniden tazeledi.

Sakarya'da bulunan Arifiye Öğretmen Lisesi'nin 1982 yılı mezunları, 1976 yılında okul sıralarında başlayan 50 yıllık dostluklarını düzenlenen organizasyonla yeniden tazeledi.

Arifiye Öğretmen Lisesi sıralarında 1976 yılında başlayan arkadaşlık bağı, aradan geçen yarım asra rağmen devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde çeşitli meslek gruplarında görev yapan 1982 yılı mezunları, Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda öğretmenleriyle birlikte aynı çatı altında bir araya geldi. 1981 yılı mezunlarından Fatih İlkokulu Müdürü İsmail Yaman ve ekibi tarafından organize edilen buluşmada mezunlar, okul yıllarına ait hatıralarını tazeledi. Yıllar sonra bir araya gelerek sohbet eden dönem arkadaşları, çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla buluşmayı ölümsüzleştirdi.

1976 yılında başlayan ve 50 yıldır sürdürülen geleneksel dostluk buluşmasının, 2027 yılında 1983 mezunları tarafından düzenlenecek organizasyonla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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