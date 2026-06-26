50 Yaşında Yeniden Liseli Oldu, Çocuğu Yaşındaki Öğrencilerle Kep Attı

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Kırıkkale'den çalışmak için Marmaris'e gelen 50 yaşındaki Serkan Bodur, Marmaris İhsan Mermerci Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nden açık öğretim kapsamında mezun olarak çocuğu yaşındaki lise öğrencileriyle birlikte cübbe giydi, kep attı. Bodur, "Şimdi sıradaki hedefim üniversiteyi kazanmak. İnsan isterse hiçbir hayal için geç kalmaz" dedi.

Kırıkkale'de yaşayan eşi ve üç çocuğunu geride bırakarak çalışmak için Marmaris'e gelen düz lise mezunu 50 yaşındaki Serkan Bodur, üniversite hayali gerçek olmayınca "Öğrenmenin yaşı yok" diyerek eğitim hayatına döndü.

Serkan Bodur, Marmaris İhsan Mermerci Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü'ne açık öğretim kapsamında kayıt yaptırdı. Gündüz restoranlarda servis yapıp ailesinin geçimini sağlayan Bodur, dört yıl boyunca okulun uygulamalı derslerine düzenli olarak katıldı. İşten arta kalan zamanını derslerine ayıran Bodur, zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak diplomasını aldı.

Mezuniyet töreninde kendisinden onlarca yaş küçük öğrencilerle aynı heyecanı yaşayan Bodur, diploma töreninde kepini gökyüzüne fırlatırken salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Serkan Bodur, yıllardır içinde taşıdığı eğitim özlemini şu sözlerle anlattı:

"Okumayı, üniversiteye gitmeyi çok istiyordum. Ancak hayat şartları beni çalışma hayatına yönlendirdi. Üniversite sınavına hazırlandım ama başarılı olamadım. Yıllar sonra 'Öğrenmenin yaşı yok' dedim ve emekli olduktan sonra çok sevdiğim elektrik-elektronik alanında kendi iş yerimi açabilmek için meslek lisesine başladım. Bugün evladım yaşındaki öğrencilerle birlikte diploma almanın mutluluğunu yaşadım. Şimdi sıradaki hedefim üniversiteyi kazanmak. İnsan isterse hiçbir hayal için geç kalmaz."

Kaynak: ANKA