5 yaşındaki çocuk İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
Iğdır'da okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
SERDAR ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Iğdır'da Cumhuriyet Anaokuluna giden okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.
Iğdır Valisi Ercan Turan, Muhammed Miraç Aras'a madalya taktı.