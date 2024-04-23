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5 yaşındaki çocuk İstiklal Marşı'nı ezbere okudu

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Iğdır'da okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Iğdır'da Cumhuriyet Anaokuluna giden okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki Muhammed Miraç Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Muhammed Miraç Aras'a madalya taktı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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