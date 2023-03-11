5 milyon ata tohumu halka dağıtıldı

RİZE - Rize'de toplanan 5 milyon ata tohumu Fındıklı ilçesinde imece usulü vatandaşlara dağıtıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü nedeniyle Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Ziraat Odası tarafından halka imece usulünde 5 milyon ata tohumu dağıtıldı. Bu yıl 4'üncüsünün yapıldığı tohum dağıtma şenliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tohum alabilmek için sıraya giren vatandaşlar elde ettikleri tohumları büyüttükten sonra tekrardan Ziraat Odasına götürerek bir dahaki yıl yapılacak etkinlik için tohumları toplanacak.

Bu yıl 5 milyon tohumun dağıtıldığını belirten Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, "Bu yıl 4'üncüsünün düzenlendiği ata tohum takas etkinliğindeyiz. 2017 yılında ata tohumlarını toplamaya başladık. Topladığımız tohumları üretim alanlarında çoğalttıktan sonra ilk yıl 100 bin fide dağıttık. Daha sonra 500 bin tohum sonrasında 1 milyon tohum ve geçen yıl 2 milyon bu yılda 5 milyon tohum dağıtıyoruz. Atalık tohumu önemsiyoruz çünkü hibrit ve GDO'lu ürünler arasında ki farkı biliyoruz. GDO'lu ürünle ata tohumu arasında ki farkı biliyoruz. Ata tohumun hem vitamin olarak diğerlerinden çok yüksek olması. Aynı zamanda lif oranının yüksek olması ve önemlisi sürdürülebilir olması" ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinlikleri gelenekleri sürdürmek için yaptıklarını ifade eden Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bu yıl 4'ünsünü düzenlediğimiz tohum takas şenliği. Halkımızın ilgisi de yoğun oluyor. Aynı zamanda bugün Fındıklı'nın kurtuluşu onu da kutladık ama tabi eğlenceleri depremden dolayı iptal ettik. Bütün kaybettiğimiz değerlerin yakınlarının başı sağ olsun. Bugün tohum aynı zamanda gelecek demek. Tohum aynı zamanda özgürlük demek. Bizim geleneksel doğal tohumlarımızın yaşatılması lazım. Biz bu etkinlikleri geleneğimizi, geleceğimize taşımak için yapıyoruz" şeklinde konuştu.