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5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu

5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü 'Karnım aç' oldu
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu eski okul binasında bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu eski okul binasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği belirtildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Torlaklar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sezgin Göcen'den sevindiren haber geldi. Karapınar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Göcen, Torlaklar Mahallesi'ndeki eski okul binasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Göcen'in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği öğrenildi. Göcen, gerekli kontrollerin ardından ailesine kavuşurken, günlerdir endişeyle bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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