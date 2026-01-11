Haberler

Ağrı'da kalp yetmezliği olan 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Ağrı'da kalp yetmezliği olan 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık H.F., kalp yetmezliği gelişmesi üzerine ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da down sendromu ve kalp hastalığı bulunan 5 aylık bebek, kalp yetmezliği gelişmesi üzerine uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağrı'da, down sendromu tanılı 5 aylık H.F., solunum sıkıntısı ve kalp rahatsızlığı tanılarıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İzlem sürecinde kalp yetmezliği gelişen bebek için ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı doğması üzerine sevk kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen bebeğin tedavisine burada devam edileceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları