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Doktorun 50 Yıllık Manevi Koleksiyonu

Doktorun 50 Yıllık Manevi Koleksiyonu
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Eskişehir’de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, 49 ülke ve 80 şehri gezerek yaklaşık 50 yıldır topladığı tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi.

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, 49 ülke ve 80 şehri gezerek yaklaşık 50 yıldır topladığı tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi. Koleksiyonunu özenle muhafaza eden Karaca, "Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez" dedi.

Yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde gittiği her noktadan kültürel ve tarihi değeri olan objeleri toplayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yarım asırlık birikimini gün yüzüne çıkarıyor. Karaca'nın koleksiyonunda; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara ait simgeler, tıpkıbasım tarihi Kur'an-ı Kerim nüshaları ile ailesinden kalan ve geçmişi yüz yılı aşan bakraç ve pilav tepsileri gibi antika eşyalar yer alıyor.

"Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez"

Koleksiyonun oluşum sürecini ve eserlerin manevi değerini anlatan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, "Yurt dışında 49 ülkeye gittim, 80 şehir gezdim. Her gittiğimde bir veya iki eşya aldım. Burada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve ilk kıblemiz olan Kudüs'ün yer aldığı semboller var. Ayrıca annemden kalma ve öncesini düşündüğümüzde 100 yıllık olan tabaklar, pilav tepsileri ve bakraçlar bulunuyor. Bunların hepsini yaklaşık 50 yılda topladım. Toplaması da getirmesi de zor oldu, bunlara değer biçilmez" dedi.

"İnsanların niyetinin iyi olduğunu görünce göstermeye başladık"

Eserleri geçmişte zarar görmemesi adına gizlediğini belirten Karaca, "Bazen gezdiriyoruz, bazen de saklıyoruz. Kötü niyetli insanlar olabilir düşüncesiyle önceleri saklıyorduk. Ancak insanların niyetinin iyi olduğunu görünce artık meraklılarına ve ziyaretçilere göstermeye başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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