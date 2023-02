49 depremzede Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde misafir edilen 49 depremzedeyi ziyaret etti.

Kahramanmaraş ve civarındaki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin her bölgesinden deprem bölgesine yardımlar gönderilirken depremden etkilenen ve barınma sorunu yaşayan depremzedeler de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hem devlet eliyle hem de duyarlı vatandaşların girişimleriyle misafir ediliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da depremden etkilenen 49 vatandaş Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi. Depremzedeleri ziyaret eden ve depremzede çocuklara oyuncak hediye eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile eşi Sibel Taşbilek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken rahat etmeleri için her türlü imkanın sağlanacağını söyledi. Gümüşhane Üniversitesi olarak deprem bölgelerine her türlü yardımı gönderdiklerini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, üniversiteye kayıtlı 11 öğrencinin depremde hayatını kaybettiğini belirterek 9 öğrencinin de halihazırda enkaz altında olduğunu ifade etti.

"Türkiye şampiyonu arama kurtarma ekibimizi anında Adıyaman'a gönderdik"

Gümüşhane Üniversitesi olarak depremin ilk anından itibaren bölgeye yardım ulaştırdıklarının altını çizen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, "İlk depremden itibaren ülkemizin her köşesinden olduğu gibi Gümüşhane'mizden de deprem bölgesine ayni, nakdi ve ekipman ve arama kurtarma yardımları seferber oldu. Gümüşhane Üniversitesi'nden de ilk etapta AFAD koordinesinde geçen yıl arama kurtarmada Türkiye şampiyonu olmuş 12 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz derhal Adıyaman'a intikal etti. Aynı zamanda 30 öğrencimiz de Kızılay ile birlikte sahaya koştu. Akabinde de gıda, su ve ihtiyaç malzemeleri barındıran 3 aracımız ve sağlık personelimiz, akademisyenlerimiz başta olmak üzere ekibimiz önce Adıyaman'a, bir kısmı daha sonra Kahramanmaraş'a ve Hatay'a ulaştı. Burada arama kurtarma çalışmalarına katkı sundular. Enkaz altından 6 tane vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasına katkı sağladılar. Bizim bu 10 ilde üniversitemizin 4 bin 586 tane kayıtlı öğrencisi var. Öğrencilerimizle iletişime geçmeye çalıştık, iletişim bilgilerini temin ederek. Maalesef halihazırda çok üzülerek söylüyorum 11 öğrencimizi kaybetmiş durumdayız, 9 öğrencimiz de enkaz altında hala haber alamadık. Onlardan iyi haberleri almayı ümit ediyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimizle irtibatlı halde olarak orada bulunanların başta çadır, gıda ve battaniye gibi ihtiyaçlarını temin ederken diğer taraftan da Gümüşhane'mize gelmek isteyenleri üniversitemizde ağırlanmak amacıyla davet ettik. Şu anda üniversitemizin sosyal tesislerinde 49 misafirimiz var, Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan, Malatya'dan, Hatay'dan. Yeni misafirleri de kabul etmenin planlamalarını yapıyoruz, onlar bizim kardeşlerimiz" dedi.

"İşyerlerimiz, evlerimiz hepsi yıkıldı barınacak hiçbir yerimiz kalmadı"

Gümüşhane halkının kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Malatyalı depremzede Aydın Aslan, "Buradaki cezaevinde oğlumuz olduğu için biz buraya geldik. Burada valimizden, rektörümüzden Allah razı olsun bizi yerleştirdiler. Şu an çok rahatız hiçbir sıkıntımız yok. İşyerlerimiz, evlerimiz hepsi yıkıldı barınacak hiçbir yerimiz kalmadı. 4-5 gün dışarıda çadırlarda kaldık sonra da buraya geldik. Yakınlarım, yeğenlerim oradalar. Gümüşhane halkından, valimizden, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı depremzede Zülkari Şenkaya ise, "Benim iki tane çocuğum, torunlarım burada okuyor onlar bizi buraya çağırdılar. Köyde ev battı, iki tane arabam vardı battı" şeklinde konuştu.