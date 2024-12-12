48 umre yolcusu kutsal topraklara doğru yola çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 48 kişi umre ziyareti gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara doğru yolu çıktı.

Sandıklı'da mübarek topraklara gidecek olan 48 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı. 20 günlük umre turuna kayıt yaptırıp kutsal topraklara gidecek olan 48 umre yolcusu için Sandıklı 15 temmuz şehitler meydanında uğurlama programı düzenlendi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program, emekli din görevlisi İbrahim Demirlek'in yapmış olduğu duanın ardından umreciler tekbirleri eşliğinde mübarek topraklara sevinç göz yaşları ile uğurlanmasıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR