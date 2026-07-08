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Artvin'de 45'inci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

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Artvin'de 45'inci kez düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, kent merkezindeki kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale boğa güreşlerini temsilen getirilen boğa renk kattı.

ARTVİN'DE bu yıl 45'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, kent merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 45'inci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, kent merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılış programına; Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Artvin Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayan kortej yürüyüşünde, festival kapsamında gerçekleştirilecek geleneksel boğa güreşlerini temsilen getirilen boğa da yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği boğa, korteje renkli görüntüler kattı. Valilik önü Milli İrade Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Açılış programı, Artvin 08 Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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