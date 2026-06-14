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Osmaniye'de 44 yıllık öğretmen çiçekler ve meşalelerle emekliliğe uğurlandı

Osmaniye'de 44 yıllık öğretmen çiçekler ve meşalelerle emekliliğe uğurlandı
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Osmaniye'de sınıf öğretmeni Yusuf Bikir, 44 yıllık meslek hayatının ardından öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçekler, meşaleler ve alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Osmaniye'de 44 yıllık meslek hayatını tamamlayan sınıf öğretmeni Yusuf Bikir, görev yaptığı okulda öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçekler, meşaleler ve alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Dede Korkut İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Bikir için veda programı düzenlendi. Okul koridorunda iki sıra halinde dizilen öğrenciler, ellerindeki çiçekler ve meşalelerle öğretmenlerini karşıladı. Alkışlar eşliğinde koridordan geçen Bikir, öğrencileri ve meslektaşlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler ve öğretmenler, 44 yıllık eğitim hayatı boyunca çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Yusuf Bikir'e teşekkür etti. Zaman zaman duygulanan emektar öğretmenin öğrencileriyle vedalaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Bu bir veda değil okula gelmeye devam edeceğim" diyen Yusuf Bikir, "Her şeyin bir sonu olduğu gibi bu mesleğin de bir sonu var. Bundan sonra bizim yerimize daha genç öğretmenler gelecek ve daha başarılı olacaklar" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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