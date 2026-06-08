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Yozgat'ta Köy Çocuklarına Gönüllü Sanat Eğitimi

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Ankara’dan Yozgat’ın Bahadın beldesine yerleşen Gül Akyol, evinin bir bölümünde açtığı atölyede köy çocuklarına gönüllü olarak heykel, resim ve kolaj eğitimi veriyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Bahadın beldesine, 43 yıllık büyükşehir yaşamından sonra yerleşen Gül Akyol, evinin bir bölümünde açtığı atölyesinin kapısını çocukların becerilerini geliştirmesine yönelik eğitimler için açtı.

Ankara'da 43 yıllık yaşamlarının ardından 2021 yılında koronavirüs salgınından korunabilme amacıyla için Yozgat'ın Sorgun İlçesi Bahadın Beldesi'ne yerleşen Gül-Gökhan Akyol çifti, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla evlerinin bir bölümünde oluşturdukları sanat atölyesini köy çocuklarına da açtı.

Köy çocuklarına heykel, resim, kolaj yapımına yönelik gönüllü haftada iki gün eğitim veren Gül Akyol, sanatsal çalışmaların çocuğun hayal gücünün sınırlarını genişlettiğini, kendisini ifade tarzını bulmasına da yardımcı olduğunu aktardı, sanatsal eğitim alan çocukların okuldaki başarılarına da etki ettiğini anlattı.

Atölyedeki tüm malzemeleri de kendileri sağlayan Gül Akyol, "Çocuklarımız da en azından kendini gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratalım. Okul gibi değil de kendi özgürlükleri olan, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortama kavuşsunlar istedik. Haftada iki saat cumartesi, iki saat de pazar olmak üzere 2 gün çocuklar bana geliyor. Burada heykel çalışmaları yapıyoruz. Resim yapıyoruz, kolaj yapıyoruz. Değişik işler yapıyoruz ama özgürler. Özgür olarak geliyorlar hiçbir zorlama olmadan. Oyunlarını oynuyorlar, eğleniyorlar. Bir yandan da en azından sanatla tanışmış oluyorlar. Hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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