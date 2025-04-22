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4. Sınıf Öğrencisi Mustafa Sütçü, Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü Koltuğuna Oturdu

4. Sınıf Öğrencisi Mustafa Sütçü, Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü Koltuğuna Oturdu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 4. sınıf öğrencisi Mustafa Sütçü, boş kalan Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak oturdu. Edremit Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in atanmasının ardından koltuk Rasim Girgin tarafından vekaleten dolduruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in Batman'a atamasının ardında boş kalan milli eğitim müdürlüğü koltuğuna 23 Nisan nedeniyle 4. sınıf öğrencisi Mustafa Sütçü temsili olarak oturdu.

Balıkesir'in Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in Batman'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardında boş kalan koltuğa vekaleten Rasim Girgin getirildi. Boş kalan koltuk ise bu gün temsili olarak da olsa sahibini buldu. 23 Nisan nedeniyle Mithat Fethi Dalgıç İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Sütçü Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamına oturdu. Okul Müdürü Özcan Öz ve Sınıf Öğretmeni Nilüfer Örge ile birlikte Edremit Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin tarafından karşılanan Mustafa Sütçü makamda okulu ve Edremit'te ki okulların spor tesislerinin bakımlarının yapılmasını istedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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