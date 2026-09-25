4 genç kızın öldüğü kazada aileler sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istedi

(MERSİN) - Mersin'de yaya geçidinde 4 genç kızın hayatını kaybettiği kazada aileler, sürücünün 149 kilometre hızla seyrettiğini iddia ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını istedi.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Bekirde mevkisinde 2 Şubat 2026'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinde bekleyen kardeşler Kübra Güney ve Büşra Güney ile teyze çocukları Zerdil Atak ve Necla Öztürk hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin, uzman psikolog M.K. hakkında açılan davanın ikinci duruşması 29 Eylül Salı günü Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Evlatlarını kaybeden aileler, duruşma öncesi adalet çağrısında bulunarak, sürücünün "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kazada, kızı Serdil Atak'ı kaybeden baba Veysel Atak, kazanın "taksirle değil, kastla işlendiğini" ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Sorumsuz ve dikkatsiz bir sürücü çocuklarımızı elimizden alıp hayattan kopardı. Bizler başımıza gelen cinayet olarak gördüğümüz olayın layığıyla cezalandırılması için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımız yasalara ve kurallara uymanın bedelini ödediler. Orta refüjde yeşil ışığın yanmasını beklerken bir cani tarafından hayattan koparıldılar. Bazı yasalar vardır, dünyanın her yerinde aynıdır. Trafik ışıklarında, yaya geçitlerinde hız düşürülür. Fakat burada sürücü 30 kilometre ile gitmesi gereken bir noktada 149 kilometre ile orta refüje çıkarak çocuklarımızın hayatına kast etmiştir.

İşin en acı yanlarından biri de bu kişinin bir psikolog olması. Eğitimli biri olması, toplumda örnek gösterilecek biri olması ama aynı özeni trafikte göstermeyişi. Adalet arayışımız devam edecek. Yetkililerden destek bekliyoruz bu tür cezaların artırılması yönünde. Çocuklarımız geri gelmeyecek ama trafik canavarlarının bir nebze olsun azalması bizi ziyadesiyle gururlandıracaktır. Daha önceki davalarda olduğu gibi takım elbise, kravat, iki pişmanlık gösterisiyle bu iş hafifletilmesin. Hafifletilmesin ki bundan sonra insanlar çok daha dikkatli, çok daha nizami hareket etsin."

Anne Hatice Güney Atak da başka annelerin benzer acıları yaşamaması için trafik cezalarının artırılmasını istedi. Anne Atak, şöyle konuştu:

"30 kilometre ile girmen gereken kavşağa 150 ile giriyorsan, bu direksiyonu ve gazı silah olarak kullanıyorsun demektir. Demek ki birinden gıcık aldığında direksiyonu silah olarak kullan, git vur, birkaç ay yat çık. Kavşağa ve yaya geçidine gelirken hızını düşürmesi gerekirken 5 kat hızla gelen bir insan karşıdan kim gelirse gelsin görmeyecektir, çarpacaktır. Bunu öngörmesi lazım. Ben kazanın olduğu yerde dolaştım, esnafa sordum. Mahkemede gösterdiği vurdumduymazlığı orada göstermiş. 'Arabam yeniydi' diye sayıklayıp duruyormuş orada. Çocuklarımız yerde yatarken 'arabam yeniydi' diye ağlayan bir sanık var karşımızda. ve bu kişi hem de psikolog. Bu kişinin hem trafikten hem meslekten men edilmesini istiyorum."

Kazada yaşamını yitiren Necla Öztürk'ün annesi Havva Güney Öztürk de "Gözyaşlarımız yerde kalmasın. Adalet yerini bulsun" dedi.

Kaynak: ANKA