4 Çankaya Evinden Ortak Yılsonu Sergisi - Haberler

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nin yılsonu sergileri devam ediyor. Sokullu, Dikmen, Mürsel Uluç ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri'nin Ahmed Arif Parkı'nda ortaklaşa düzenledikleri yılsonu sergisi, şenlik havasında geçti.

Yıl boyunca hobiden kişisel gelişime ve meslek edindirme kurslarına kadar birçok farklı alanda eğitimler alan vatandaşlar, öğrendiklerini yılsonu sergisi ile sunma imkanı buldular.

Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde bulunan Ahmed Arif Parkı'nda Sokullu, Dikmen, Mürsel Uluç ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri'nin kursiyerlerini bir araya getiren yılsonu sergisi adeta şenliğe dönüştü. Kursiyerler, resim, tel kırma, seramik, dikiş, rölyef, kırkyama, takı tasarımı, cam boyama ve keçe kurslarında öğrendiklerini sergileme imkanı buldular.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergi, Çankaya Belediyesi müzik eğitmenlerinin verdiği konserle renklendi. Kursiyerler ve sergiyi ziyaret eden vatandaşlar gün boyu keyifli vakit geçirdiler.