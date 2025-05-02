4-6 Yaş Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu, eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte kapanış programı düzenledi.

Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, kurum amirleri, din görevlileri, veliler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi. Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Kur'an kurslarının çocukların hem dini hem ahlaki gelişimleri açısından büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Müftü Güneş, "Bugün burada, yavrularımızın Kur'an ile tanışmasına, cami atmosferinde büyümesine vesile olan bu güzel kursun kapanış programını hep birlikte gururla izliyoruz. 4-6 yaş dönemi, karakterin şekillendiği, temel değerlerin kazanıldığı en kıymetli zamanlardır. Emeği geçen öğreticilerimize, ailelerimize ve tüm destek veren gönüllülere teşekkür ediyor; çocuklarımızın hayat boyu Kur'an'la yaşayan bireyler olmalarını temenni ediyorum" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - AYDIN