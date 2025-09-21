38 Yıldır Evlilikte Saygı ve Sabırla Örnek Oluyorlar

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki Kılıçaslan çifti, evlilikleriyle gençlere örnek oluyor.

Şefaatli ilçesi Paşaköy'de yaşayan ve 38 yıllık evli olan Sedat ve Sabriye Kılıçaslan çifti saygı ve sevgi çerçevesinde yürüttükleri evlilikleriyle gıpta ediliyor. Zorlukların üstesinden dayanışmayla gelen çift, evliliklerini sabır ve saygı üzerine inşa ettiklerini söylüyor.

Sabriye Kılıçaslan "Sabrederek karşıdaki kişiyi anlayarak, o sinirlendiğinde alttan alarak kavga yapmadan geçinmek gerek. Karşı tarafın psikolojisine göre davranmalı. O an için ne yaşadığını bilmiyorsun. Diyelim ki dışarıdan geldi sinirli. O zaman dışarıda bir olay yaşadı diye düşünmek gerekir. Sonra sakinleşince konuşur anlaşırsın" dedi.

Mahalle sakinleri tarafından da çok sevilen Kılıçaslan çifti, çevrelerinde 'örnek çift' olarak tanınıyor. Komşuları, çiftin uyumlu yaşam tarzı ve karşılıklı anlayış dolu iletişiminin genç evlilere ilham verdiğini söylüyor.

38 yıllık evlilikleriyle adeta 'ömür boyu birlikteliğin mümkün olduğunu' gösteren Kılıçaslan çifti, evlilikte saygı, sadakat ve sabrın önemini vurgulayarak, gençlere "Sıkıntıları birlikte aşmayı öğrenin" mesajını veriyor.

Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı'nca ziyaret edilen Kılıçaslan çifti çeşitli tavsiyelerde bulundu. Aileye çeşitli hediyeler takdim edildi. 2025'in 'Aile Yılı' olması dolayısıyla bu tür ziyaretlerin, aile bağlarının güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün korunması ve genç nesillere örnek teşkil etmesi amacıyla toplumda farkındalık oluşturması hedefleniyor. - YOZGAT