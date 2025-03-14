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38 Yaşındaki Onur Kısacık Grip Nedeniyle Hayatını Kaybetti

38 Yaşındaki Onur Kısacık Grip Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Onur Kısacık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Kısacık, cenaze namazının ardından defnedildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz hafta grip teşhisi konularak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Kısacık, hayatını kaybetti.

Ağır bir grip vakası geçirdiğinden dolayı geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 38 yaşındaki Onur Kısacık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Kısacık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Onur Kısacık'ın cenazesi, Muratlı Çarşı Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Çorlu ilçesinde şoförlük yapan 1 çocuk babası Onur Kısacık'ın genç yaştaki ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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