Haberler

38 kez kan bağışladı, altın madalyayla onurlandırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
38 kez kan bağışladı, altın madalyayla onurlandırıldı
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenli kan bağışlarıyla örnek olan Şükrü Doyum, 35’inci bağışının ardından altın madalyayla ödüllendirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenli kan bağışlarıyla örnek olan Şükrü Doyum, 35'inci bağışının ardından altın madalyayla ödüllendirildi. Bağışlarını sürdüren Doyum, 38'inci kez kan verdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Şükrü Doyum, yıllardır sürdürdüğü gönüllü kan bağışlarıyla örnek bir davranış sergiliyor.

Daha önce düzenli bağışları dolayısıyla bronz ve gümüş madalya alan Doyum, 35'inci kan bağışına ulaşmasının ardından Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. Altın madalyayı aldıktan sonra da kan bağışına devam eden Doyum, Boyabat'ta Beyazıt Camisi önünde kurulan kan bağışı noktasında 38'inci kez kan verdi.

Kan bağışını sürdüreceğini belirten Doyum, "Düzenli olarak kan bağışı yapıyorum. Bronz, gümüş ve altın madalyayı almak nasip oldu. Bugün itibariyle 38. Kan verişimi yapıyorum" dedi.

Doyum'un sergilediği duyarlı davranış, kan ihtiyacı bulunan hastalar için düzenli ve gönüllü bağışın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında

Dev holdinge operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Uçum'dan kritik açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde