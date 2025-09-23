Haberler

38. Ahilik Haftası Kutlamaları Bayburt'ta Düzenlendi

38. Ahilik Haftası Kutlamaları Bayburt'ta Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 38'inci Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi ziyaret edildi ve bir kitap sergisi açıldı. Etkinlikler kapsamında ahiliğin önemi vurgulandı.

38'inci Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Bayburt'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde il protokolü tarafından Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi ziyaret edildi, kitap sergisinin açılışı yapıldı.

Türbe ziyaretine Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Ticaret İl Müdürü Fatma Karakaya, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile oda başkanları katıldı. Ziyaret sırasında ahiliğin önemi vurgulanarak, dualar edildi. Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi ziyaretinin ardından Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, ahilik geleneği ve kültürüyle ilgili çeşitli eserler yer aldı.

Sergi, hafta boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.