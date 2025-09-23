38. Ahilik Haftası Kutlamaları Bayburt'ta Düzenlendi

38'inci Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Bayburt'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde il protokolü tarafından Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi ziyaret edildi, kitap sergisinin açılışı yapıldı.

Türbe ziyaretine Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Ticaret İl Müdürü Fatma Karakaya, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile oda başkanları katıldı. Ziyaret sırasında ahiliğin önemi vurgulanarak, dualar edildi. Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi ziyaretinin ardından Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, ahilik geleneği ve kültürüyle ilgili çeşitli eserler yer aldı.

Sergi, hafta boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. - BAYBURT