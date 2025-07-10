31 Yaşındaki Tuğba Egüz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

31 Yaşındaki Tuğba Egüz Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Tuğba Egüz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olan Egüz, hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakımda bir hafta mücadele etti. Ani ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Tuğba Egüz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Egüz, geçtiğimiz hafta evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Egüz'ün, yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Egüz'ün ani ölümü, ailesi, yakınlarını yasa boğarken cenazesi, bugün Efeler Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Germencik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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