Haberler

300 Yıllık Tarihi Türbe Define Avcıları Tarafından Tahrip Edildi

300 Yıllık Tarihi Türbe Define Avcıları Tarafından Tahrip Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan köyündeki Oyuk Baba Ereni türbesi, define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi. Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, bu tür mezarlarda para bulunmasının imkansız olduğunu belirterek tarihi yapının restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan köyü'nde bulunan ve 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen "Oyuk Baba Ereni" türbesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, bu tür mezarlarda para veya altın bulunmasının imkansız olduğunu belirterek, tarihi yapının aslına uygun restore edilmesi çağrısında bulundu.

Yatağan'a bağlı Doğan Köyü Mahallesi'nde yer alan ve antik dönemde "Elanay" veya "Erekçi Köyü" olarak bilinen tarihi alanda kaçak kazı şoku yaşanıyor. Bölgenin önemli simgelerinden biri olan ve yaklaşık 3 asırlık geçmişi bulunan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildi.

"Bu mezarlarda para olma şansı yok"

Konuyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, yapılan kazının hem tarihe hem de inanç değerlerine büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Oğuz, definecilerin yanlış bilgilerle hareket ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer antik dönemde Elanay ve Erekçi köyü olarak bilinen bir alan. Arkamızda görmüş olduğumuz yapı, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Oyuk Baba Ereni mekanıdır. Maalesef buraya zaman zaman gelip para aramışlar. Ancak bilinmelidir ki, özellikle bu tip mezarlarda para olma şansı yoktur. Bu, tamamen yanlış bilgiyle yapılmış bir kazıdır"

"Hatalı restorasyon ve koruma ihtiyacı"

Tarihi yapının geçmişte geçirdiği onarımlara da değinen Oğuz, yapının yaklaşık 50 yıl önce şahıslar tarafından restore edildiğini ancak bu çalışmanın aslına uygun yapılmadığını belirtti.

Oğuz, "Burası 50 yıl önce restore edilmişti ancak çok düzgün bir restorasyon değildi, aslından çok uzak bir şekilde yapılmıştı. Şu anki tahribatla birlikte durum daha da kötüleşti. Muhtarımız konuyu ilgili kurumlara bildirdi. Buranın bir an önce kapatılması ve aslında uygun şekilde, profesyonelce restore edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Köy muhtarlığı ve yetkililerin, tahrip edilen alanın koruma altına alınması için harekete geçtiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
title