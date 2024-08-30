30 Ağustos Zafer Bayramı Posof'ta kutlandı

30 Ağustos zafer bayramının 102. Yıldönümü Posof'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet konağı önünde yapılan kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öğrünç tarafından yapıldı. Posof çok programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Işık tarafından da günün anlam ve önemi ile ilgili şiir okunduktan sonra Posof kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen makamında kutlamaları kabul etti.

Törene Posof mülki ve idari amirlerle beraber askeri komutanlar ve gaziler de katıldılar. Kaymakamlıktaki kutlamadan sonra Posof şehitliğine gidilerek dualar edildi ve program sona erdi. - ARDAHAN