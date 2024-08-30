Üye Girişi
Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı Posof'ta kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos zafer bayramının 102. Yıldönümü, Posof'ta düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet konağı önünde yapılan kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törene Posof mülki ve idari amirlerle beraber askeri komutanlar ve gaziler de katıldılar. Kaymakamlıktaki kutlamadan sonra Posof şehitliğine gidilerek dualar edildi ve program sona erdi.

30 Ağustos zafer bayramının 102. Yıldönümü Posof'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet konağı önünde yapılan kutlama saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öğrünç tarafından yapıldı. Posof çok programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Işık tarafından da günün anlam ve önemi ile ilgili şiir okunduktan sonra Posof kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen makamında kutlamaları kabul etti.

Törene Posof mülki ve idari amirlerle beraber askeri komutanlar ve gaziler de katıldılar. Kaymakamlıktaki kutlamadan sonra Posof şehitliğine gidilerek dualar edildi ve program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Posof Tören Yerel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
title