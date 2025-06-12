3 Yaşındaki Yamaç Çetin'in Cenazesi, Kanyondaki Talihsiz Kaza Sonrası Uğurlandı

3 Yaşındaki Yamaç Çetin'in Cenazesi, Kanyondaki Talihsiz Kaza Sonrası Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Yamaç Çetin, yoğun bakımda iki gün süren mücadelesini kaybetti. Cenazesi, Fethiye'de dualarla toprağa verildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşmesi sonucu ağır yaralanan ve iki gün süren hayat mücadelesini kaybeden 3 yaşındaki Yamaç Çetin, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne ve babanın oğullarının tabutuna dokunarak son vedası yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 9 Haziran günü öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda ailesiyle birlikte kanyonda gezen Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük çocuk, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yamaç için Fethiye Merkez Ertuğrul Gazi Camii'nde öğle namazını müteakip çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı kılındı. Acılı anne Duygu Çetin ve baba İsmail Çetin ayakta durmakta güçlük çekerken uzun süre tabutun başında bekledi. Cenaze namazının ardından minik Yamaç, dualar eşliğinde Patlangıç Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.