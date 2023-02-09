3 yaşındaki çocuklar depremi bu sözlerle anlattı: "Ev yıkıldı, taşlar döküldü"

Polis teyzelerinin altında kaldığı enkazın başından ayrılmadılar

HATAY - Hatay'da 8 katlı bir binanın altında kalan polis teyzelerinin çıkarılmasını bekleyen 3 yaşlarındaki kuzenler, enkaz başından ayrılmadı. Çocuklar felaketi, "Deprem oldu, bu ev yıkıldı. Taşlar döküldü" sözleriyle anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları gece gündüz sürüyor. Hatay Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir bina da depremin etkisiyle yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. 3 yaşlarında olan ve kuzen oldukları öğrenilen Kaan Alp ile Oğuz isimli çocuklar da enkaz altında kalan polis teyzelerinin çıkarılması için bekliyor. Enkazın başından ayrılmayan küçük çocuklar, deprem felaketini "Deprem oldu, bu ev yıkıldı. Taşlar döküldü" sözleriyle anlattı.