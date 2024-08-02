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İsmail Heniye'nin vasiyeti yerine getiriliyor: Filistin için yürüyüş düzenlenecek

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İsmail Heniye'nin şehit olmadan önceki son isteği olan 'Tüm dünyada Filistin için Meydanlara çıkılması' vasiyetini yerine getirmek için 3 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş, İsrail soykırım ve katliamlarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek.

İsmail Heniye'nin şehit olmadan evvel son isteği olan 'Tüm dünyada Filistin için Meydanlara çıkılması' vasiyetini yerine getirmek için 3 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bir yürüyüş düzenlenecek.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye; 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit olmadan önce İsmail Heniye'nin bu son çağrısını yerine getirmek için tüm İslam ülkelerinde, ülkemizde ve Kayseri'de bir kısım toplantı ve mitingler düzenleniyor. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından Kayseri'de de 3 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Kartal Şehitliği'nden başlayıp Cumhuriyet meydanında son bulacak bir yürüyüş tertip edildi.

İsrail soykırım ve katliamlarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak için tüm vatandaşların davet edildiği büyük yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulduktan sonra basın açıklaması ve dua yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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