3-10 yaş çocuklar 'ilk orucum, ilk iftarım' programında camiiye sığmadı.

Bartın Ulus İlçe müftülüğü tarafından organize edilen 3-10 yaş çocukları ve velilerinde katıldığı programda merkez Ulu camiine sığmadılar.

İlk iftarım, ilk orucum iftar programında Ulu Camii halı kaplı zemininde yer sofrası kuruldu. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve ilçe protokolu hayırseverlerin katkılarıyla 500'den fazla çocuk ve velileriyle iftar açtı.

İftar programı sonunda çocuklara camii dini görevlileri tarafından şeker ve Ismanlı macunu ikram edildi. İftar programında İlçe müftüsü Mahmut Yegin şöyle dedi:

"Bartın Ulus ilçemizde lçe müftülüğü olarak ' İlk orucum ilk iftarım ' programını icra ediyoruz.Ulus İlçe halkımız çok güzel teveccühü var.En az 500 den fazla çocuklarımız velileriyle beraber,bugün burada iftar edecekler.İftardan sonra pamuk şeker,Osmanlı macunu gibi ikramlarımız olacak,isteğimiz çocukların zihinlerinde çocukların da yaşadıkları güzel bir iftar anısı kalsın orucu sevsinler ve orucun kıymetini, iftarı beklemeği, bunlara ögretmiş olalım istedim.Bartın Ulus ilçe müftülüğü olarak çok güzel bir program ayarladık.Katkı veren tüm arkadaşlarımıza, tüm hayırseverlerin izle şükranlarımızı arz ediyorum." - BARTIN