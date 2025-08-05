29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı

29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı
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2025 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı sonucunda 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

2025 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı sonucunda 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

2025 yılı Yüksek Askeri Şüra Toplantısı, 5 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tümgeneral Emre Tayanç ve Tümgeneral Davut Ala'nın görevi 1 yıl uzatıldı.

Öte yandan, Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Tuğgeneral Mustafa Er, Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu, Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Tuğgeneral Ergün Fidan, Tuğgeneral Osman Pektaş, Tuğgeneral Ayhan Kalender, Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Tuğgeneral Erdin Kaya, Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Tuğgeneral Erdal Sertuğ Telli, Tuğgeneral Birol Arslan, Tuğgeneral Haluk Doğan ve Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş'un görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tümgeneral Selçuk Aygün ile Tümgeneral Orhan Gürdal'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Ayrıca, Tuğgeneral Ender Kartal, Tuğgeneral Hakan Çanlı, Tuğgeneral Serhat Mehmet Orus, Tuğgeneral İbrahim Galip, Tuğgeneral Mehmet Ali Koç ve Tuğgeneral Tahir Kahan Büyüksaraç'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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